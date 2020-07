Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Illegale Abfallentsorgung

Rehna (ots)

Gestern Abend gegen 22:00 Uhr wurde die Gadebuscher Polizei über ein "großes Lagerfeuer" in einem Ortsteil Rehnas informiert. Von diesem Feuer solle eine Gefahr für an das Grundstück angrenzen Bäume ausgehen. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, war die Freiwillige Feuerwehr Rehna bereits mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort. Zu dieser Zeit bestand für in der Nähe befindliche Bäume keine Gefahr mehr. Bei der Inaugenscheinnahme der Feuerstelle, die einen Durchmesser von 8 bis 10 Metern hatte, stellten die Beamten Reste von vorbehandeltem Abfallholz fest. Die beiden 33- und 39-jährigen Deutschen, die das Feuer unterhielten, erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

