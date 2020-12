Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Bargeld und Schmuck als Diebesgut - Einbruch durch Kellertür

SpengeSpenge (ots)

(jd) Nachdem eine 57-jährige Frau gestern (14.12.), nach ihrem Feierabend um etwa 16.30 Uhr, in ihr Haus an der Stiegelpotte zurückkehrte, bemerkte sie, dass der Wohnraum durchwühlt wurde. Die Geschädigte, die ihr Haus morgens gegen 6.30 Uhr verlassen hatte, verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten stellten beim Eintreffen fest, dass die Kellertür des Hauses offen stand. Diese führt in eine Garage, die wiederum über eine Tür von außen zu erreichen ist. Der oder die unbekannten Täter drangen mutmaßlich durch die Garage zur Kellertür vor und brachen diese auf, um sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dort machten sie sich auf die Suche nach Beute und durchwühlten das Hab und Gut der Eigentümer. Nach erster Inaugenscheinnahme durch die Geschädigten fehlt Bargeld sowie Mode- und Goldschmuck. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

