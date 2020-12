Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Autos touchieren während Ausweichmanöver - Polizei sucht Unfallbeteiligten

HerfordHerford (ots)

(jd) Eine 45-jährige Frau aus Salzkotten befuhr mit ihrem Audi gestern (15.12.), um 9.20 Uhr, die Mindener Straße in Fahrtrichtung Hansastraße/Bismarckstraße. Sie nutze dafür den linken der beiden Fahrstreifen. Vor ihr fuhr gleichzeitig eine dunkler Pkw, der plötzlich und unvermittelt etwa auf Höhe der Hausnummer 2 sein Auto wendete, um seine Fahrt in die entgegen gesetzte Richtung fortzusetzen. Die Frau wich dem an dieser Stelle verbotenen Wendemanöver aus und touchierte dabei ein weiteres Auto. Hinter der 45-Jährigen fuhr nämlich zeitgleich eine 30-jährige Bielefelderin in ihrem Renault auf dem rechten Fahrstreifen der Mindener Straße. Die beiden Frauen hielten ihre Autos sogleich an und informierten die Polizei. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von jeweils 1000 Euro. Der bisher nicht bekannte Fahrzeugführer in dem dunklen Auto fuhr hingegen weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei ermittelt nach dem flüchtigen Fahrer. Zeugen dieses Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

