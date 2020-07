Polizei Essen

POL-E: Essen: Mit Falschgeld bezahlt - Polizei fahndet mit Lichtbild nach mutmaßlichem Betrüger - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger identifiziert

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen: Mit dem Foto einer Überwachungskamera suchte die Polizei nach einem Mann, der am 12. April in einem Kiosk an der Raumerstraße mit einem gefälschten 10-Euro-Schein bezahlt haben soll.

Unsere ursprüngliche Meldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4644150

Der gesuchte Mann hat sich nun bei der Polizei gemeldet. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medien werden gebeten, das Fahndungsfoto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /bw

