Polizei Essen

POL-E: Essen: Trio überfällt 19-Jährigen - Opfer und Täter fallen in Fensterscheibe - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45259 E.-Heisingen: Ein 19-Jähriger wurde am Montag, 6. Juli, auf der Ostpreußenstraße, nahe der Einmündung Hunsiepen, von drei Unbekannten überfallen. Gegen 18.20 Uhr ging der 19-Jährige dort spazieren, als die drei jungen Männer ihn aufforderten, sein Portemonnaie herauszugeben. Nachdem der 19-Jährige sich weigerte, kamen die Unbekannten auf ihn zu und einer griff nach der Geldbörse. Der 19-Jährige stieß den Räuber daraufhin von sich und wurde dann von ihm geschlagen. Schließlich kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 19-Jährige mit einem der Unbekannten in die Schaufensterscheibe eines Geschäftes fiel. Die Scheibe zerbrach und der 19-Jährige zog sich Schnittverletzungen zu. Die drei Unbekannten flohen ohne Beute in unbekannte Richtung. Die drei Räuber sollen etwa 20 Jahre alt sein, zwei haben braune Haare und sollen "südländisch" ausgesehen haben. Der Dritte hat blonde Haare. Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell