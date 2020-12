Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Flüchtiger lässt Spiegel zurück - Wer kennt Astra G ?

BündeBünde (ots)

(um) Gestern Abend, in der Zeit von 18:15 Uhr bis 21:45 Uhr, beschädigte ein vorbeifahrender Astra G mit dessen Spiegel einen am Fahbrahnrand geparkten PKW an der Südlenger Straße. Die Geschädigte aus Bünde parkte ihren Wagen dort und kam dann abends wieder zum Fahrzeug und stellt den Schaden fest. Der Verursacher des Schadens verlor beim Aufprall die Spiegelkappe. Das Foto zeigt die lackierte Abdeckung, die die aufnehmenden Beamten am Unfallort sicherstellten. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun nach dem Fahrer. Die Polizei sucht Zeugen für den Verkehrsunfall. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

