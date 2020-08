Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit verletzten Autofahrern

Kordel (ots)

Am 14.08.2020 gegen 21.00 Uhr kam es in Kordel, Welschbilliger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach ersten Feststellungen der Polizei stießen zwei Autos im Gegenverkehr zusammen, wobei ein drittes geparktes Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Durch den Unfall wurden die beiden Autofahrer/in leicht verletzt und mussten in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Während der Unfallaufnahme und aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Welschbilliger Straße für eine Stunde abgesperrt werden. Im Einsatz war die FW Kordel, ADAC, Rettungswagen und Polizei Schweich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502-91570

email: pischweich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell