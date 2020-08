Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus in Züsch

Hermeskeil (ots)

Züsch (Landkreis Trier-Saarburg) - Am Freitag, dem 14.08.2020 wurde am frühen Morgen, gegen 00:30 Uhr, durch einen unbekannten Täter in Züsch ein Erdgeschossfenster eines Wohnhauses in der Hoffeldstraße beschädigt. Das Fenster wurde augenscheinlich durch einen Fußtritt gegen den geschlossenen Rollladen zerstört. Hinweise zur Tat erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil Tel. 06503-9151-0

