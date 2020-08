Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Rhaunen (ots)

Am 14.8.20 gegen 13:30 Uhr ist es zwischen Sulzbach und Rhaunen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der bislang flüchtige Opel Corsa in der Farbe Silber kommt nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Seitenspiegel eines entgegnenden Pkws. Hierbei entsteht Sachschaden.

Zeugen, welche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich an hiesige Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06781/5610 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de zu wenden.

