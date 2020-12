Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Mehrere Gebäude ohne Strom - Auto fährt in Stromkasten

HerfordHerford (ots)

(um) Ein lauter Knall weckte heute morgen (17.12), gegen 2.00 Uhr, eine 36-jährige Anwohnerin der Clausewitzstraße. Als sie aufstand, stellte sie fest, dass sogar der Strom in ihrer Wohnung ausgefallen war. Die anschließend verständigte Polizei rief man dann zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein PKW sei gegen einen Stromkasten an der Ecke Gaußstraße/Liebigstraße gefahren. Bereits bei einem Blick aus dem Fenster ihrer Wohnung sah die Zeugin, wie sie wenige Minuten später den eintreffenden Beamten erzählte, zwei männliche Personen, die in die Wiesestraße rannten. Kurz darauf bemerkte sie einen stark demolierten Pkw, der sogar von der Gaußstraße kommend in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten konnten vor Ort keinen verursacchenden PKW ausmachen. Es blieb lediglich der erheblich beschädigte Stromkasten zurück. Auf der Anfahrt zum Einsatzort bemerkten die Beamten einen weiteren auffälligen Kleinwagen und mehrere Jugendliche, die auf der Wiesestraße unterwegs waren. Zusätzlich waren weitere Streifenbesatzung im Rahmen der Fahndung nach dem Unfallfahrzeug unterwegs. Am Ende fanden die Beamten, gegen 02:50 Uhr, an der Ahmser Straße einen Skoda besetzt mit den Jugendlichen, die man auf der Anfahrt getroffen hatte. Das verursachende Fahrzeug sowie die Personen mussten zur Klärung des Unfalls mit zur Wache fahren. Der verursachende PKW hatte zudem, wie sich zwischenzeitlich klärte, das vordere Kennzeichenschild am Unfallort zurückgelassen. Der Skoda wies einen Gesamtschaden von etwa 10.000.- Euro an Beschädigungen auf. Die Polizei stellte den Wagen zur Auswertung der Spuren sicher. Die Jugendlichen konnten den Erziehungsberechtigten übergeben werden. Insgesamt steht ein Schaden im Raume von etwa 18.000.- Euro. Nach Klärung der Identitäten der Personen, von denen einige bereits 18 Jahre alt waren, auf der Wache an der Hansastraße musste die Polizei noch Bekleidungsstücke sicherstellen, um die Eindeutigkeit der fahrenden Person festzulegen. Die Ermittlungen in dieser Verkehrsunfallflucht werden am heutigen Tage durch das Verkehrskommissariat fortgeführt.

