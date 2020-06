Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter belästigt Mädchengruppe

Attendorn (ots)

An der K17 im Bereich "Haardt" am Biggesse sind am Dienstag (23. Juni) gegen 18.50 Uhr mehrere Mädchen von einem Unbekannten belästigt worden. Dieser stellte sich auf einem Zuweg zu einem kleinen Schotterplatz an der K 17 unbekleidet vor sie und onanierte vor den Mädchen im Alter von 16 Jahren. Nach ihren Aussagen habe der Unbekannte sie angesehen, aber nichts gesagt. Nach einem kurzen Moment sei der Mann dann in Richtung Biggeufer weggerannt. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Mädchen beschrieben den Mann wie folgt: - mollige Figur - etwa 40 - 50 Jahre alt - ca. 1,85 m groß - braun gebrannt - kurzer Haarschnitt - nasse Haare

Eine zufällig vorbeigehende Passantin soll den Mann ebenfalls gesehen haben. Diese sowie weitere Zeugen bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden.

