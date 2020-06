Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nachtrag zur Pressemitteilung "Drei getötete Verkehrsteilnehmer bei Unfall" vom 18.06.2020

Olpe (ots)

Am Donnerstag (18.06.2020) kam es auf Höhe der Ortschaft Sondern zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge drei Menschen getötet und zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine Familie aus Attendorn (63, 69, 27 Jahre alt). Nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft wurde der 63-jährige Fahrer am Dienstag obduziert. Dabei konnte nicht abschließend geklärt werden, ob möglicherweise ein internistischer Notfall Ursache des Unfalls war. Zu hohe Geschwindigkeit oder ein unvorschriftsmäßiger Überholvorgang werden nach wie vor ausgeschlossen. Die Ermittler der Kreispolizeibehörde sehen zurzeit auch keine Hinweise auf einen technischen Defekt.

