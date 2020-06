Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Raubüberfall auf Tankstelle

Olpe (ots)

Am Montagabend (22. Juni) kam es zu einem Raubüberfall an der Bruchstraße. Ein bisher unbekannter Täter betrat gegen 22 Uhr eine Tankstelle und forderte, unter Vorhalt einer Waffe, die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter händigte ihm schließlich eine geringe dreistellige Summe aus. Der maskierte Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175-180 cm groß, dunkler Kapuzenpullover mit weißen Bommeln, Jeans, dunkle Schuhe, kurzer stoppeliger schwarzer Bart. Er benutzte eine schwarze Pistole. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

