Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Fahrräder entwendet

Wenden (ots)

In der Nacht von Sonntag (21. Juni, 23.45 Uhr) auf Montag (22. Juni, 5.45 Uhr) haben Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Thomasstraße in Ottfingen verschafft. Dafür hebelten sie ein Fenster auf und betraten so den Garagenraum. Daraus entwendeten sie insgesamt drei Fahrräder, darunter zwei Pedelecs. Zudem nahmen sie ein Ladegerät für einen E-Bike-Akku und für einen Rasentrimmer mit. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

