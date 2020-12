Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kraftstoffdiebstahl - Diesel abgepumpt - Ermittlungen dauern an

EngerEnger (ots)

(jd) Heute Morgen (21.12.) bemerkte ein Kraftfahrer, gegen 4.00 Uhr, dass augenscheinlich Diesel aus seinem Lkw gestohlen wurde. Der 23-jährige Engeraner hatte sein Fahrzeug gestern Abend, gegen 20.00 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße In der Aue abgestellt. Auf dem videoüberwachten Parkplatz befinden sich mehrere geparkte Lkw unterschiedlicher Speditionen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vor dem Lkw eine Dieselspur fest. Nach jetzigem Stand haben der oder die unbekannten Täter keinen Kraftstoff aus weiteren auf dem Parkplatz abgestellten Lkw entwendet. Eine Auswertung des Videomaterials wird geprüft. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats dauern an. Insgesamt sind 200 Liter Diesel entwendet worden. Der Eigentümer des Parkplatzes kümmerte sich eigenständig um den auf dem Boden befindlichen Dieselkraftstoff. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zu abschließbaren Tankdeckeln. Auch ältere Fahrzeuge, die diese Vorrichtung nicht serienmäßig eingebaut haben, können mit abschließbaren Tankdeckeln nachgerüstet werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell