Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Firmeneinbruch - Backereifilialen aufgebrochen - Täter flexen an Tresoren

HerfordHerford (ots)

(um) Heute am frühen Morgen riefen Mitarbeiter einer Backereikette an gleich zwei Orten die Polizei zur Hilfe. Die Beamten stellten an beiden Tatorten Einbrüche fest. Über den Zeitraum des Wochenendes hatten demnach bislang unbekannte Täter an einem Fillialstandort an der Engerstraße und an der Elverdisser Straßen die Backerein gewaltsam betreten. Die Tat an der Elverdisser Straße geschah in der vergangenen Nacht. Die Einbrecher hebelten ein Fenster am Gebäudekomplex auf und flexten dann den Tresor auf. Der Schaden dort beträgt mindestens 3000.- Euro. An der Bäckerei an der Engerstraße fanden die Mitarbeiter die Eingangstür unverschlossen und eine beschädigte Decke vor. In dem Gebäude konnten dann die hinzugerufenen Polizeibeamten ebenso einen aufgeflexten Tresor feststellen. Der Schaden dürfte hier ebenso nicht unter 3000.- Euro liegen. In beiden Fällen sieht die Polizei einen Tatzusammenhang. Die Ermittlungen in den Fällen dauern an. Die Polizei bittet in diesen Fällen die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge an den beiden Filialen an der Engerstraße und Elverdisser Straße über das Wochenende gmeacht wurden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell