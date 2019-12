Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Gombeth: Motorroller gestohlen

Homberg (ots)

Borken-Gombeth Diebstahl eines Motorrollers Tatzeit: 29.12.2019, 06:00 Uhr bis 15:30 Uhr Einen schwarzroten Pegasus Motorroller stahlen unbekannte Täter gestern vor einem Wohnhaus in der Untergasse. Die Täter begaben sich zu dem vor dem Wohnhaus geparkten Motorroller und entwendeten diesen auf nicht bekannte Weise. Bei dem Roller handelt es sich um einen "Pegasus"-Kleinkraftrad-Roller Modell Sky 1, mit dem Versicherungskennzeichen AIF 189. Der Roller hat einen Wert von 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

