Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeuge gesucht - Aufklärung bei Verkehrsunfallflucht - Verursacher konnte dank Zeuge ermittelt werden

HerfordHerford (ots)

(jd) Die Polizei Herford ermittelt in einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag (19.12.) auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Elverdisser Straße ereignete. Gegen 12.00 Uhr beschädigte der Fahrer eines VW Touran beim Ausparken den Pkw einer Herforderin und entfernte sich dann ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Geschädigten das Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallverursachers mit, bevor er weiter musste. Die Polizei bittet einmal darum, dass dieser Zeugen Kopntakt mit dem Verkehrskommissariat aufnimmt. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

