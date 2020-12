Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Automatensprengung - Täter entwenden Zigaretten

HerfordHerford (ots)

(jd) Heute Nacht, gegen 0.39 Uhr, schreckte ein 52-Jähriger an der Liebigstraße auf, als er einen lauten Knall hörte. Er beobachtete dann an der Straße wie ein dreister Täter noch Zigaretten aus dem völlig zerstörten Zigarettenautomaten die Tabakwaren entwendete. Danach flüchtete der Unbekannte zunächst zu Fuß in Richtung eines Parkplatzes an der Gaußstraße und desweiteren mit einem Fahrzeug in Richtung Ahmser Straße. Der Zeuge alarmierte nun umgehend die Polizei. Die Beamten stellten am Tatort fest, dass die Trümmerteile in einem Umkreis von knapp 20 Metern um den Automaten verteilt lagen. Es erfolgte eine Spurensicherung. Zeitgleich nahm die Polizei die Fahndung nach dem Täter auf. Dieser hatte sich jedoch bereits unerkannt entfernen können. Der Schaden an dem Automaten beträgt rund 5.000.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

