Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Unfallzeugen gesucht

BündeBünde (ots)

(mmb) Wie der Polizei erst am Folgetag bekannt wurde, kam es bereits am Mittwoch (23.12.2020) um 16.10h an der Kreuzung Wasserbreite/ Ecke Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem PKW der Marke Opel. Der 51-jährige Fußgänger überquerte hier die Wasserbreite in Richtung eines Schnellrestaurants und wurde auf der Fahrbahn vom PKW erfasst. Bei der Kollision wurde der Fußgänger auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden. An die weiteren Geschehnisse bestehen nur lückenhafte Erinnerungen. Noch am Boden liegend erhielt der Fußgänger durch eine unbekannte Person seine Brille zurück, die er bei dem Verkehrsunfall verloren hatte. Anschließend suchte er selbständig ein Krankenhaus auf. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Rufnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

