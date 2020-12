Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang und Verursacher

(jd) Am Montag Abend (28.12.) ereignete sich gegen 20.00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Bergertorstraße/Berliner Straße. Ein Mitsubishi befuhr die Johannisstraße in Richtung der Kreuzung, um nach links in die Berliner Straße abzubiegen. Das Fahrzeug kam dabei zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Mauer eines Pflanzbeetes und dann mit einer Ampelanlage. Der oder die Fahrerin des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Verursacher nachzukommen. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei und konnten mehrere junge Erwachsene benennen, die sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt hatten. Die Beamten trafen schließlich vier Personen an, die als Fahrzeugführer in Frage kommen. Dabei handelt es sich um drei Männer und eine Frau im Alter von 17 und 18 Jahren, die alle vier aus Herford stammen. Die vier Personen machten gegenüber den Beamten widersprüchliche Angaben dazu, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat und wie es zu dem Unfall kam. Zudem stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem der Männer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies. Zur weiteren Sachverhaltsklärung brachten die Polizisten die vier Personen zur Herforder Wache. Einer der Beteiligten zeigte während der gesamten Unfallaufnahme aggressives Verhalten gegenüber den Polizisten. Die Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers dauern weiter an. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

