Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unerlaubt Fahrzeug benutzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter ist am Dienstagmorgen (29.09.2020) mit einem Ford Transit davongefahren, der in der Spreuergasse geparkt war und hat das Auto anschließend in der Schmidener Straße wieder abgestellt. Der Fahrer des blauen Ford Transit mit Esslinger Zulassung stellte sein Auto gegen 06.00 Uhr vor einer Bäckerei ab und ließ den Schlüssel im Zündschloss stecken. Als er wenige Minuten später das Geschäft wieder verließ, bemerkte er, dass sein Auto fehlte. Er fand das Fahrzeug gegen 07.10 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs an der Schmidener Straße / Teinacher Straße wieder. Zudem stellte er fest, dass der Täter offenbar sowohl den Fahrzeugschlüssel als auch ein Smartphone aus dem Wagen gestohlen hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

