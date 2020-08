Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kind bei Unfall verletzt

Bad Bergzabern (ots)

Ein 10-jähriges Kind befuhr mit dem Fahrrad am Sonntag, 02.08.2020, gegen 19:20 Uhr, die abschüssige Pestalozzistraße in Richtung Steinfelder Straße. Ohne zu bremsen fuhr das Kind in die Steinfelder Straße ein. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die bevorrechtigte Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind. Die 10-Jährige wurde bei dem Unfall leichtverletzt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 3000.- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell