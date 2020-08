Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flemlingen - Verdächtiges Wahrnehmung

Edenkoben (ots)

Am Abend des 31.07.2020 gegen 22:00 Uhr wurde durch eine Anwohnerin im Feldweg hinter der Maxstraße in Flemlingen ein verdächtiges Auto gesehen, das ohne Licht bewegt wurde. Ein Insasse stieg aus und beobachtete die umliegenden Häuser. Anschließend fuhr das Auto weg. Wer hat zum Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Maxstraße in Flemlingen wahrgenommen?

