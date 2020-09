Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pfand gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend (27.09.2020) aus einer Gaststätte an der Königstraße Pfand im Wert von rund 90 Euro gestohlen. Der Dieb ging gegen 18.10 Uhr zu der auf dem Dach eines Parkhauses gelegenen Gaststätte und stieg über einen Zaun. Dort machte er sich am Pfandlager zu schaffen und erbeutete mehrere Hundert Flaschen und Dosen im Wert von rund 90 Euro. Der Täter wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alt mit dunklem Haar und Vollbart. Er trug eine rote Basecap mit weißem Aufdruck, eine blaue Jacke mit schwarzen Ärmeln und einem weißem Aufdruck sowie eine rote Adidas-Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

