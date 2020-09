Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall Auto zurückgelassen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Unfall in der Strümpfelbacher Straße ist am Montagabend (28.09.2020) ein Sachschaden von rund 40.000 Euro entstanden. Ein unbekannter Fahrer einer Mercedes E-Klasse war gegen 21.20 Uhr in der Württembergstraße in Richtung Untertürkheim unterwegs. Im Bereich der Gabelung an der Großglocknerstraße fuhr er vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit zuerst gegen einen in der Strümpfelbacher Straße geparkten Opel, anschließend stieß er mit einem ebenfalls geparkten Fiat zusammen. Der Fahrer soll nach Zeugenaussagen anschließend weggegangen sein, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er soll 180 bis 185 Zentimeter groß sein, einen athletischen Körperbau und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Er hatte kurze dunkle Haare und trug ein helles Oberteil, eine helle Jeans sowie weiße Schuhe. Die drei Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten anschließend abgeschleppt werden. Zeugen, die nähere Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell