Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Ladendiebstahl in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (25.09.2020) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein Smartphone gestohlen zu haben. Der 36-Jährige begab sich gegen 15.30 Uhr in ein Geschäft an der Königstraße und nahm ein Smartphone an sich. Dieses umwickelte er mit Alufolie und steckte es in seinen Rucksack. Als er den Laden wieder verlassen wollte, löste die Diebstahlsicherung aus. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurz darauf fest. Sie fanden in seinem Rucksack neben dem Diebesgut ein Messer, zudem hatte er eine geringe Menge Amphetamin dabei. Der 36-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Samstag (26.09.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell