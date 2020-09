Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Festnahme nach Körperverletzung und Angriff auf Polizeibeamten

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (26.09.2020) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zwei Mitarbeiter eines Lokals geschlagen und nach einem Polizeibeamten getreten zu haben. Der 24-Jährige betrat gegen 22.00 Uhr ein Lokal am Arnulf-Klett-Platz und bestellte ein Getränk zum Mitnehmen. Als ein Angestellter ihm erklärte, dass das nicht möglich ist, schlug der Tatverdächtige offenbar mit einem Regenschirm auf den 34-Jährigen und seinen 49 Jahre alten Kollegen ein. Es gelang ihnen anschließend den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festzuhalten. Vor der Fahrt mit dem Streifenwagen wehrte sich der Tatverdächtige gegen die Durchsuchung. In den Räumlichkeiten des Polizeireviers trat er zudem nach einem 25-jährigen Beamten. Der Tatverdächtige verletzte die beiden Angestellten durch seine Schläge leicht, der Polizeibeamte blieb unverletzt. Der 24-jährige italienische Staatsbürger wurde am Sonntag (27.09.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

