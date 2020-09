Polizei Bonn

POL-BN: Falsche Polizisten: Senior in Bad Godesberg betrogen

Bonn (ots)

Erneut ist ein Senior aus Bad Godesberg am Mittwoch Opfer von Telefonbetrügern geworden.

Ein Unbekannter hatte den 78-Jährigen am Mittwochmittag angerufen und sich als Polizeibeamter der Bonner Polizei ausgegeben, der in einem aktuellen Einbruchsfall ermitteln würde. Zwei Täter einer Einbrecherbande seien festgenommen worden, drei weitere noch flüchtig. Diese würden nun einen Einbruch bei dem Angerufenen planen. Der angebliche Polizist forderte den Senior zur Zusammenarbeit auf, um die Einbrecher zu stellen. Dem 78-Jährigen kam die Geschichte nun seltsam vor und er sagte dem Anrufer, dass er selber die Polizei anrufen wolle. Dies gestand der Anrufer dem Senior zu und sagte ihm, dass er die 110 wählen sollte. Dies tat er dann auch, aber vermutlich ohne vorher den Hörer aufgelegt zu haben. Es ist nicht auszuschließen, dass die Telefonbetrüger an dieser Stelle ein Freizeichen eingespielt haben und so bei ihrem Opfer den Eindruck erweckt haben, dass die Leitung frei ist. So wurde sein Gespräch aber tatsächlich von einer Komplizin angenommen, die ihn an den ursprünglichen Anrufer weiterleitete. Nun waren die Zweifel des Senioren beseitigt und er folgte der Anweisung des Anrufers und stellte eine Tasche mit Schmuck, Münzen und Bargeld vor die Tür. Diese wurde kurze Zeit später von einem Unbekannten abgeholt. Anschließend meldete sich der Unbekannte noch einmal und teilte mit, dass ein Tatverdächtiger festgenommen werden konnte. Man werde sich wegen der Rückgabe der Sachen im Laufe des nächsten Vormittages bei ihm melden. Nun kamen dem Senior erneut Zweifel und er rief bei der Polizei an. Diesmal gelangte er an echte Ermittler. Sie nahmen sofort die Ermittlungen auf. Von den Unbekannten fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei rät deshalb: Wenn irgendjemand am Telefon plötzlich Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände verlangt, legen Sie sofort auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei holt kein Geld, Schmuck oder Wertgegenstände bei Ihnen ab und bittet Sie schon gar nicht, diese in einer Tasche im Garten oder vor der Tür abzustellen.

Achtung: Mithilfe kleiner technischer Hilfsprogramme - "Spoofing" - manipulieren die Anrufer die Telefonleitung so, dass beim Angerufenen eine Nummer mit der "110" im Display erscheint. Die Opfer glauben, das sei die echte Polizei mit der 110.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten oder erhalten haben, legen Sie den Hörer erst richtig auf. Das ist wichtig, weil die Telefonbetrüger mittlerweile in solchen Fällen auch Freizeichen einspielen und den Angerufenen vorgaukeln, dass sie aufgelegt haben und die Leitung frei ist. Die Opfer wählen dann aber in einem laufenden Gespräch die 110, bleiben aber tatsächlich in Kontakt und unter Kontrolle der Telefonbetrüger. Drücken Sie auch nicht die Rückruftaste am Telefon.

