Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 21-Jährige unter Drogeneinfluss mit Pkw in Varel unterwegs

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitagmorgen, den 17.07.2020, wurde in der Meedenstraße gegen 05.30 Uhr eine 21-Jährige aus Varel in ihrem Pkw angehalten und kontrolliert. Da die Beamten bei der 21-Jährigen Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung feststellten, wurde vor Ort ein Vortest durchgeführt, der positiv verlief.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagten der 21-Jährigen die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell