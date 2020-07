Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Donnerstag, den 16.07.2020, wurde in der Zeit zwischen 11.50 Uhr und 12.05 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße ein abgestellter Pkw Porsche Boxster aus dem Landkreis Wesermarsch beschädigt.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen die Frontstoßstange des Porsche. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.

Zeugen bitte bei der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 932-0 melden.

