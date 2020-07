Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verbotenes Lagerfeuer im Barkeler Busch - Fußgängerin findet unbeaufsichtigtes Lagerfeuer vor, das von der Polizei gelöscht werden konnte - Wer kann Hinweise zu den Verursachern geben?

Schortens (ots)

In der Nacht zu heute, dem 16.07.2020, wurde vermutlich bis in die frühen Morgenstunden ein Lagerfeuer im Barkeler Busch in Höhe des Bunkers am Wasserwerk entzündet.

Eine Spaziergängerin stellte gegen 06.00 Uhr die noch stark qualmende Brandstätte fest und informierte die Polizei.

Glücklicherweise hat das unbeaufsichtigte Feuer keinen großen Schaden angerichtet. Die angebrannten Holzreste konnten durch die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariats Jever mit Hilfe eines Feuerlöschers abgelöscht werden.

Die Polizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer 04461 92110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell