Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Lack eines Pkw mit flüssigem Klebstoff beschädigt - Polizei Jever sucht Zeugen

Jever (ots)

Am 15.07.2020 in der kurzen Zeit zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr wurde die Windschutzscheibe und die Motorhaube eines weißen Mercedes auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Adolf-Ahlers-Straße mit flüssigem Klebstoff beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 92110 zu melden.

