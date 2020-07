Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mann schlug mit der Faust eine Tür ein und flüchtete und ein versuchter Einbruch in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, 15.07.2020, kam es in der Borkumstraße zu einer Sachbeschädigung. Dort schlug eine männliche Person gegen 16 Uhr mit der Faust die Glaseinfassung der Wohnungstür ein und entfernte sich im Anschluss.

Der Mann wird mit einem Alter von 22-25 Jahren und einer Größe von 170 - 175 cm beschrieben. Er soll kurze blonde Haare und zur Tatzeit eine helle Jeans und einen hellen Rucksack mit Streifen getragen haben.

Außerdem versuchten bislang unbekannte Tätet in der Zeit vom 11.-15.07.2020 in die Räumlichkeiten einer gemeinnützigen Einrichtung in der Straße Kirchreihe einzudringen.

Dort blieb es jedoch bei Hebelversuchen, so dass nichts entwendet wurde.

In beiden Fällen bittet die Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 um Zeugenhinweise.

