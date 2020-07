Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Fitnessstudios in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 28.06.2020, ereignete sich im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Fitnessstudios in der Straße 'Groß Belt' eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein grauer Pkw der Marke BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt wurde. Am BMW entstanden Lackkratzer rechtsseitig an der Stoßstange. Hinweise zu dem Verursacher liegen nicht vor, so dass die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung bittet:

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

