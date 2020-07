Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - 81-jähriger Kleinkraftradfahrer rutscht aufgrund eine Kraftstoffspur weg und erlitt leichte Verletzungen

Zetel (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2020, befuhr ein 81-Jähriger aus Neuenburg gegen 16.10 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Westersteder Straße in Neuenburg. An der Einmündung Zum Bahnhof rutschte sein Kleinkraftrad auf einer Kraftstoffspur weg. Der 81-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Verursacher der Kraftstoffspur ist unbekannt. Aufgrund der Witterung war lediglich eine Absicherung des Bauhofes der Gemeinde Zetel notwendig.

