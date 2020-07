Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nach erfolgreicher Durchsuchung folgte die Haft - Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung und damit um die Zuordnung der beschlagnahmten Gegenstände - Diebesgutausstellung online

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, gab es zur Bekämpfung der bandenmäßigen Eigentumskriminalität am 11.06.2020 einen erfolgreichen Durchsuchungseinsatz. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland durchsuchten mit Unterstützung der Diensthundeführerstaffel der Polizeidirektion Oldenburg acht Objekte, wobei es sich um zwei Werkstätten im Bereich Sande bzw. Zetel, sowie um sechs Privathäuser/-wohnungen handelte. Davon befanden sich drei im Stadtgebiet Wilhelmshaven und drei in der Gemeinde Zetel. Die Durchsuchungskräfte konnten zahlreiche verfahrensrelevante Gegenstände und Wertgegenstände wie Bargeld und einen Pkw beschlagnahmen sowie weitere Erkenntnisse zu den Tatvorwürfen erlangen. Auf die erste Pressemeldung wird ausdrücklich hingewiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4621895 Ein 34-Jähriger ist dringend tatverdächtig, Ende Oktober 2019 und Anfang Februar 2020 gemeinschaftlich handelnd in Geschäftsräume in Jever und Zetel eingebrochen zu sein, es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Bei den intensiv geführten Ermittlungen gerieten weitere Personen in den Fokus der Ermittler, so dass die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Durchsuchungen der acht Objekte beantragte. Bei den durch das Amtsgericht Oldenburg daraufhin angeordneten Durchsuchungen wurden diverse Beweismittel beschlagnahmt, u.a. Werkzeuge, Arbeitsmaschinen und Autoteile (2 FOTOS). Gegen den 34-jährigen Hauptverdächtigen ist zuvor ein Haftbefehl erwirkt worden. Nachdem die Einsatzkräfte den Wilhelmshavener im Bereich Zetel in seinem Pkw festgestellt haben, konnte er angehalten und widerstandslos festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde im Anschluss einem Haftrichter in Oldenburg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg verkündete dieser die Untersuchungshaft, so dass der Beschuldigte einer Justizvollzugsanstalt zugeführt worden ist. Zum Teil konnten die im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen beschlagnahmten Gegenstände bereits zugeordnet werden, eine Vielzahl der mit Sicherheit angrenzender Wahrscheinlichkeit aus Straftaten stammenden Gegenstände bislang nicht. Neben den betroffenen Geschäftsräumen könnten Werkzeuge auch aus Garagen von Privatpersonen entwendeten worden sein. Geschädigte erhalten ab sofort die Möglichkeit, sich die digitale Diebesgutausstellung (über 100 Bilder online) auf der Homepage der Polizeidirektion Oldenburg im Bereich der Fahndungen unter dem nachfolgenden Link anzusehen: https://www.pd-ol.polizei-nds.de/fahndung/ Um weitere Straftaten aufklären zu können ist die Zuordnung weiterer Gegenstände für die Ermittler von außerordentlicher Wichtigkeit: "Ob es auffällige Arbeitsmaschinen, Werkzeuge oder Autoteile sind, für unsere Arbeit ist die Wiedererkennung des Eigentums von besonderer Bedeutung, da dem Täter dadurch weitere Straftaten zugeordnet werden können", betont Jörg Kuhne, Sachbearbeiter im zuständigen Fachkommissariat der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, die außerordentlich hohe Bedeutung der Zuordnung! Die Eigentümer, die ihre Gegenstände auf der Homepage erkennen oder andere Zeugen, die ergänzende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-424 bzw. -215 zu melden.

