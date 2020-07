Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Der Fall aus Schortens ist gelöst - Leon hat sein Geld wieder und kann zufrieden in die Ferien starten - seine Großmutter las aufmerksam die Zeitung!

Schortens (ots)

Damit Leon zufrieden in seine Ferien starten kann, nutzte die Polizei am Dienstag eine Presseveröffentlichung, um den Verlierer des Umschlags ausfindig machen zu können. Ein ehrlicher Finder hatte den Umschlag mit über 60 EURO auf dem Wochenmarkt in Schortens gefunden und bei der Polizei abgegeben. Ein 16-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen war bei seinen Großeltern zu Besuch und hat den Umschlag mit dem Urlaubsgeld, den er von seiner Tante und seinem Onkel erhalten hat, verloren. Seine Oma hat aufmerksam die Zeitung gelesen und konnte einen Zusammenhang herstellen, so dass ihr Besuch sein Feriengeld zurückerhalten hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell