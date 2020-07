Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Die Polizei Varel warnt erneut vor Anrufen Falscher Polizeibeamter

Varel (ots)

Am gestrigen Abend wurden im Zeitraum von 22.00 Uhr bis Mitternacht zahlreiche Vareler Bürgerinnen von vermeintlichen Polizeibeamten angerufen. Bei sämtlichen Gesprächen gab sich der Anrufer als Herr Huber oder als Herr Becker von der Polizei Bremerhaven aus und forderte die Angerufenen auf, die Türen und Fenster aufgrund eines Verbrechens in der Nachbarschaft zu schließen.

Diese Form der Amtsanmaßung wurde in rund 20 Fällen bei der Polizei in Varel angezeigt.

In den bekannten Fällen kamen allen Angerufenen Zweifel während des Telefonates, so dass die Angerufenen dieses beendeten und die Polizei alarmierten.

Bei dieser Vorgehensweise handelt es sich um ein bundesweites Phänomen. Die Vorgehensweise der Täter zielt in wiederholender Weise immer wieder darauf ab, Bargeld oder andere Wertgegenstände unter unterschiedlichsten Vorwänden zu erlangen.

Die Anrufer besitzen eine hohe Überzeugungskraft und das notwendige Geschick, Geschädigte davon abzuhalten sich an die örtliche Polizei zu wenden. Durch eine hochprofessionelle Gesprächsführung setzen sie die Angerufenen so unter Druck, dass diese in einigen Fällen schließlich ihr Vermögen hergeben.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut daraufhin, dass Polizeibeamte sich an der Tür immer legitimieren, sich weder Bargeld oder Schmuck zeigen lassen noch dieses abholen. Weiterhin werden Fragen zu Vermögensverhältnissen von der Polizei nicht telefonisch erfragt.

Die Polizei rät:

Seien sie bei Anrufen - wenn sie sich nicht absolut sicher sind, das Gegenüber zu kennen - stets misstrauisch und schenken sie der angezeigten Nummer auf ihrem Display keine Beachtung; auch diese kann technisch manipuliert worden sein.

Erteilen sie per Telefon keine Auskünfte und gehen sie telefonisch auf keine Geldgeschäfte ein.

Angehörige älterer Personen können dabei helfen, ihre Verwandten aufzuklären und das Verständnis dieser Vorgehensweise zu wecken.

+++ Haben Sie zu dem Thema Fragen? +++

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland steht den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite:

Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention (BfK) ist unter der Rufnummer 04421/942-108 oder - unter prävention@pi-whv.polizei.niedersachsen.de zu erreichen.

Im Landkreis Friesland stehen Ihnen

Tanja Horst, Sachbearbeiterin Prävention für den Bereich Jever (04461/9211-181) und

Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention für den Bereich Varel (04451/923-146)

zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell