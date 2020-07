Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr in Wilhelmshaven - mit 1,62 Promille ein Fahrzeug geführt - Fahrzeugschlüssel in Verwahrung genommen und Verfahren eingeleitet

Am Dienstagnachmittag, 14.07.2020, erhielt die Polizei einen Hinweis, dass ein Verkehrsteilnehmer offensichtlich seinen Pkw alkoholisiert im Straßenverkehr nutzt. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung traf den Pkw und damit den Fahrzeugführer in der Flutstraße an. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht und die Beamten stellen bei dem 64-Jährigen eine Atemalkoholbeeinflussung von 1,62 Promille fest, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein, nahmen die Fahrzeugschlüssel in Verwahrung und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

