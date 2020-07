Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Reisebus entwendet ***Zeugen gesucht***

Wirges (ots)

Heute Nacht kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Eínbruch bei einem Busunternehmen in Wirges. Bisher unbekannte Täter entwendeten die Schlüssel zu einem in der Bushalle abgestellten blauen Reisebus der Marke Setra mit dem amtlichen Kennzeichen WW-KR3030 und entwendeten diesen Bus. Auf beim Bus befindet sich an beiden Seiten mit großen Buchstaben die Aufschrift "Königs Reisen".

