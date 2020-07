Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Armbanduhr und Fahrrad entwendet - zwei angezeigte Straftaten bei denen die Polizei um Hinweise bittet

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend, 15.07.2020, kam es in der Bahnhofstraße gegen 18:45 Uhr zu einem Vorfall zwischen einem Heranwachsenden und mehreren Jugendlichen. Ein 18-Jähriger fuhr die Mozartstraße in Fahrtrichtung Süden und sah auf der Rambler mehrere Personen. Der 18-Jährige fuhr auf diese Personen zu und stieg von seinem Fahrrad ab. Zwei männliche Personen kamen auf ihn zu und fragten nach einer Zigarette; nach jetzigem Kenntnisstand sollen sechs Personen anwesend gewesen sein. Neben der Frage nach der Zigarette hätte man auch gefragt, ob man sich seine Armbanduhr einmal ansehen könne. Diese sei dem 18-Jährigen dann abgemacht und nach jetzigem Stand der Ermittlungen entwendet worden. Gegen 17:15 Uhr kam es am Banter Markt auch zu einem Vorfall, bei dem mehrere Jugendliche beteiligt waren. Dort war ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad unterwegs. Plötzlich hätten sich ihm von hinten vier Jugendliche genähert und sein Fahrrad am Gepäckträger festgehalten. Einer der Gruppe gab an, nur mal mit dem Rad fahren zu wollen, das daraufhin erhaltene Fahrrad erhielt der 12-Jährige jedoch nicht zurück. Der Jugendliche soll ca. 1,60m groß und schlank gewesen sein, außerdem schwarze kurze Haare und eine "Tuchmaske" getragen haben. An dem Abend sei er mit einem weißen Shirt und einer schwarzen Jeanshose bekleidet gewesen. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein blaugraues BMX-Fahrrad des Herstellers EUROPA. Ob beide Fälle zusammenhängen, wird derzeit geprüft. Zur weiteren Klärung bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, die eine Gruppe Jugendlicher und die beschriebenen Vorgänge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

