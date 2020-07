Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in einen Getränkemarkt in der Preußenstraße Ecke Plauenstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Montag, 13.07.2020, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von kurz nach 02 - kurz vor 04 Uhr in einen Getränkemarkt in der Preußenstraße/Plauenstraße zu gelangen.

Nach bisherigen Erkenntnissen müsste ein am Getränkemarkt vorbeifahrender Zeuge gegen 03:45 Uhr auf zwei Personen aufmerksam geworden sein, die die Plauenstraße in östliche Richtung liefen bzw. möglicherweise mit einem Rollerskater, den Kreuzungsbereich Preußenstaße, befuhren.

Dieser Zeuge und weitere, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/758220 in Verbindung zu setzen.

