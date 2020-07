Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbrüche im Stadtgebiet Wilhelmshaven - in beiden Fällen kein Diebesgut

Am Donnerstag, 16.07.2020, muss in der Zeit von 15 - 20:30 Uhr versucht worden sein, in die Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wupperstraße einzubrechen. Der dortige Bewohner stellte Hebelmarken an der Wohnungseingangstür fest, zu einem Eindringen in die Wohnung ist es nicht gekommen.

Außerdem kam es in der Peterstraße zu einem Einbruch in einen Kellerraum. Dort wurde die mit einem Zylinderschloss gesicherte Kellertür aufgebrochen, jedoch wurde nichts entwendet.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter der Rufnummer 04421/942-0.

