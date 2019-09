Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Anhänger löst sich von Pkw und stößt mit Motorradfahrer zusammen - schwer verletzt

Am Mittwoch, 04.09.19, gegen 17.35 Uhr, befuhr ein 57 jähriger Mann mit seinem VW und Anhänger die Buckstraße in Untermettingen in Richtung Ortskern. Hierbei löste sich der Anhänger vom Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß der Anhänger mit einem entgegenkommenden 48 jährigen Motorradfahrer zusammen und anschließend prallte der Anhänger in einen Gartenzaun. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Zweiradfahrer erhebliche Verletzungen am Bein zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

