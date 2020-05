Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Zimmerbrand beschäftigt Feuerwehr Lügde

Lügde-Elbrinxen (ots)

Montag, 11.05.2020, 08:48 Uhr, Untere Dorfstraße. Die Feuerwehr Lügde wurde mit dem Einsatzstichwort Feuer 3 "Zimmerbrand" in die Untere Dorfstraße im Ortsteil Elbrinxen alarmiert. Nach dem schnellen Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und der Erkundung der Einsatzlage an der Einsatzstelle, stellte sich schnell heraus, dass durch ungeklärte Ursache ein Kühlschrank sowie ein angrenzender Herd in Brand geraten sind. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer mittels Hypress ab und die defekten Geräte wurden aus dem Gebäude getragen. Die Brandstelle sowie die defekten Gerätschaften wurden im Anschluss mittels Wärmebildkamera kontrolliert, hier konnten keine weiteren Glutnester ausfindig gemacht werden. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Die Fotos dürfen unter Angabe von "Feuerwehr Lügde" verwendet werden.

