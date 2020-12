POL-HF: Zaun und Verkehrsschild demoliert - Unfallverursacher alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Kreispolizeibehörde Herford

Zaun und Verkehrsschild demoliert - Unfallverursacher alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Löhne

(jd) Ein Zeuge beobachtete vergangene Nacht (30.12.) gegen 1.30 Uhr einen silbernen Mazda, der in einen Zaun an der Straße Im Zuschlag fuhr und diesen massiv beschädigte. Der Fahrer fuhr jedoch ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen weiter die Königstraße stadtauswärts. Dort angekommen wollte er offenbar nach links in den Birkenweg abbiegen. Beim Abbiegen kam der Fahrer jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen ein Verkehrszeichen. Der Mazda wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die vom Zeugen kurz zuvor alarmierten Polizeibeamten stellten bei dem Mann starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies. Der 21-Jährige aus Kirchlengern, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv und beleidigte diese. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten jetzt neben diversen Verkehrsanzeigen auch eine Anzeige wegen Beleidigung. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er ohne Wissen der Fahrzeugeigentümerin mit dem Mazda mitten in der Nacht einfach losfuhr, um augenscheinlich ein paar Runden im öffentlichen Straßenverkehr zu drehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.

