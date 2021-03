Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Geringer Abstand führt zum Auffahrunfall (08.03.2021)

Singen (ots)

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Industriestraße. Ein 17-jähriger Fahrer eines "Mopedautos" fuhr auf der Industriestraße und hielt kurz vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt infolge hohen Verkehrsaufkommens an. Ein nachfolgender 30-jähriger Ford-Fahrer hielt ebenfalls an. Kurze Zeit später prallte ein 38-jähriger Fahrer eines Mercedes auf das Heck des Ford. Durch den Aufprall wurde der Ford auf das Mopedauto geschoben. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

