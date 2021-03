Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (05.03.2021) einen Pkw im Wert von mehreren Zehntausend Euro vom Gelände eines Autohauses an der Heilbronner Straße gestohlen. Die vier jungen Männer fuhren mit der entwendeten Mercedes-Benz E-Klasse daraufhin in eine Tiefgarage an der Kruppstraße und rissen die Kennzeichenschilder eines dort geparkten Skoda ab, um diese vermutlich an dem entwendeten Fahrzeug anzubringen. Als sie gegen 20.00 Uhr bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Affalterstraße und ließen das gestohlene Auto zurück. Die vier Täter waren alle dunkel gekleidet, wobei einer ein Halstuch als Mund-Nasen-Bedeckung benutzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

