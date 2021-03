Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Baucontainer eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag (04.03.2021) in einen Baucontainer an der Rümelinstraße eingebrochen. Ein Zeuge alarmierte gegen 15.40 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein unbekannter Mann das Fenster eines Baucontainers geöffnet hatte und hineingeklettert war. Nach kurzer Zeit kletterte der Mann wieder heraus und fuhr mit einem blauen Mountainbike in Richtung Eckartstraße davon. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ersten Ermittlungen zufolge erbeutete er zirka 200 Euro Bargeld. Der Zeuge beschrieb den Täter als einen korpulenten, dunkelhäutigen Mann. Er hatte eine olivgrüne Umhängetasche dabei und soll eine blaue Basecap sowie eine dunkelbraune Jacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell